Knapp fünf Monate nach seinem Start hat das zweite umfangreiche neue Artenvielfalt- und Bergwiesen-Projekt im Thüringer Wald nun auch seine offiziellen Weihen bekommen. Mit einer groß inszenierten Auftaktveranstaltung am Rennsteig in Friedrichshöhe (Stadt Eisfeld) stellte Landes-Umweltminister Tilo Kummer (BSW) das Naturschutzprojekt „Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald – Arnika & Co“ am Donnerstag der Öffentlichkeit vor.
Thüringer Wald Nun fließt das Berliner Geld in die Bergwiesen
Redaktion 28.05.2026 - 13:58 Uhr