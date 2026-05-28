Knapp fünf Monate nach seinem Start hat das zweite umfangreiche neue Artenvielfalt- und Bergwiesen-Projekt im Thüringer Wald nun auch seine offiziellen Weihen bekommen. Mit einer groß inszenierten Auftaktveranstaltung am Rennsteig in Friedrichshöhe (Stadt Eisfeld) stellte Landes-Umweltminister Tilo Kummer (BSW) das Naturschutzprojekt „Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald – Arnika & Co“ am Donnerstag der Öffentlichkeit vor.