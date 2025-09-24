Werden Wölfe im Thüringer Wald neuerdings auch gefährlich für Spaziergänger? Diese Sorge verbreitet jetzt das Thüringer Umweltministerium und rüstet bei der Verteidigung gegen die Wolfs-Bedrohung auf. In den Gebieten der Forstämter Frauenwald und Neuhaus/Rennweg hätten sich in jüngster Zeit Wölfe mehreren Menschen genähert und sich dabei auch aggressiv gegenüber Hunden verhalten, sagte ein Sprecher am Mittwoch. In einem Fall seien die Tiere auf einen Spaziergänger zugegangen und seien länger stehen geblieben als es nach Expertensicht normal sei. In einem anderen Fall seien Wölfe einem Förster mit Hunden über den Weg gelaufen und hätten aggressiv auf die Hunde reagiert.