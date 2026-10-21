Die Landesregierung will beim Reiseziel Thüringen für mehr Vielfalt und neue Ideen sorgen, kürzt aber gleichzeitig wegen der angespannten Haushaltslage die Zuschüsse an die Tourismus-Vermarkter. Das jährliche Budget, das das Wirtschaftsministerium den neun Thüringer Reiseregionen zur Verfügung stellt, soll 2027 um ein Fünftel gekürzt werden. Zur gleichen Zeit wird aber auch die Art, wie die Mittel verteilt werden, reformiert – was dazu führt, dass die Tourismus-Werbeleute nur einen Teil des Etats wie gewohnt ausgeben können.