Seit Tagen fällt über Südthüringen immer wieder Regen. Inzwischen wird Hochwasser vielerorts punktuell zum Thema, mit dem sich beschäftigt werden muss. Was am Donnerstag noch als vorsichtige Erstmeldung galt, ist am Freitagvormittag bereits zur offiziellen Warnung geworden. Betroffen sind die Warngebiete „Obere Werra“ und „Steinach“. Die Lage bleibt dabei dynamisch: Während einige Pegel inzwischen kritische Marken überschritten haben, rechnen Behörden und Meteorologen schon im Laufe des Tages mit der Entspannung der Lage.