Seit vielen Jahren ist die Thüringer Wald Card am Markt und liefert Einheimischen wie Übernachtungsgästen ein übersichtliches Schaufenster an Ideen, was man in der Region zwischen Eisenach und Schleiz alles erleben kann. Sowohl das kulturinteressierte Seniorenehepaar wie die aktive Familie wird auf der übersichtlichen Webseite oder im gedruckten Erlebnisführer fündig. Und oftmals staunt gerade der Einheimische darüber, dass ihm „Insider-Tipps“ präsentiert werden, die er so nicht kannte.