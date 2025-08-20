Knapp 15 Monate nach ihrer Einführung haben die Macher und Beteiligten der Thüringer-Wald-Card in einer Mitteilung am Mittwoch eine positive Bilanz gezogen. Seit Ausgabestart im Juni 2024 waren nach Angaben der „Thüringer Wald Service GmbH“ knapp 22.000 Touristen aus 32 Beherbergungsbetrieben mit der All-Inclusive-Karte unterwegs. In 170 Freizeiteinrichtungen sei sie knapp 18.000 Mal genutzt worden. Somit habe man rund 100.000 Euro an Eintrittsgeldern aus dem Kartensystem an die Freizeitbetriebe ausgezahlt. Die Nutzungsquote ist steigend, erklärten Ivonne Hablitzel und Holger Jakob von der „Thüringer Wald Service GmbH“, unter deren Regie die Karte organisiert wird.