Ausflugsgastronomen im Thüringer Wald loten das Potenzial von E-Bike-Tourismus aus. Bei einem Netzwerktreffen ging es um eine stärkere Integration von Ladestationen und Reparaturwerkzeugen für E-Bike-Fahrer in Betrieben. Der Regionalverbund Thüringer Wald stellte nach eigenen Angaben Pläne für einen Imagefilm „Hütten im Thüringer Wald“ vor, der 2025/26 gedreht werden soll. Bestandteil sollen Kurzporträts der Hüttenbetreiber sein, die diese in Web- und Social-Media-Kanälen nutzen können.