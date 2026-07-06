AfD-Fraktionschef Jan Abicht hat seine Kritik an Landrätin Peggy Greiser (parteilos) in eine Anfrage gekleidet: „Halten Sie sich weiterhin für uneingeschränkt geeignet, das Amt der Landrätin auszuüben?“ Das ist eine der 15 Fragen der AfD-Fraktion. Der Hintergrund reicht knapp zwei Jahre zurück: Kurz vor der Landtagswahl 2024 hatten 17 Thüringer Landräte und Oberbürgermeister dazu aufgerufen, nicht AfD oder BSW zu wählen. Landrätin Greiser gehörte zu den Unterzeichnern, ebenso der Suhler Oberbürgermeister André Knapp (CDU) und Landrat Michael Brodführer (CDU) aus dem Wartburgkreis.