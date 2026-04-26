Für das, was hier nun schon im zweiten Durchgang des Tages geübt wird, ist es zwar nur ein Detail: Der Mann, der die Zapfpistole in den Tank des Bundeswehr-Lkws steckt, wird von der Autobahn-Gesellschaft des Bundes bezahlt, nicht von der Bundeswehr. Aber es ist ein wichtiges Detail. So, wie sich vieles an diesem Tag um Details dreht, auf dem Gelände der Autobahnmeisterei in Breitenworbis, ganz im Norden Thüringens, Im Eichsfeld.