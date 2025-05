Da ist sie wieder, ebenso zuverlässig wie erwartbar: Die Behauptung, dass es um die politische Kultur in Thüringen ja eigentlich gar nicht so schlecht steht wie es den Anschein hat. Weil so viele Menschen im Land die Demokratie wertschätzen. Sagt der Thüringen-Monitor jedenfalls. Und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) am Donnerstag im Plenarsaal des Landtages, als er über den Thüringen-Monitor 2024 spricht: „88 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer sagen: ‚Die Demokratie ist die beste aller Staatsformen‘. Das ist ein Grund zur Freude. Das zeigt, dass die Thüringerinnen und Thüringer für die Demokratie einstehen.“