Thüringen-Ultra – so nennt sich ein außergewöhnlicher Laufsportwettbewerb, der hinsichtlich der Streckenlänge im Freistaat unerreicht ist. Am vergangenen Wochenende gingen knapp 200 Aktive (38 Frauen, 156 Männer) auf die 100-Kilometer-Runde mit Start und Ziel in Fröttstädt.