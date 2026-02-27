Zehn Millionen. An dieser Zahl wird sich der Tourismus in Thüringen messen lassen müssen. Und natürlich auch die Landespolitik. Etwas mehr als zehn Millionen Übernachtungen konnten die Beherbergungsbetriebe im Freistaat im vergangenen Jahr verbuchen. Und es sollen mehr werden, die Marschrichtung hat Wirtschaftsministerin Colette Boos-John ausgegeben. Helfen soll dabei die neue Tourismus-Strategie, die die Landesregierung noch in diesem Frühjahr auf den Weg bringen will. Dabei wird eine Strategie alleine nicht reichen.