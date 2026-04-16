Thüringer Top-Verdiener: Fünf Friseure sind ein Arzt

Die Höhe der Gehälter ist zudem von den erreichten Abschlüssen abhängig. Beschäftigte in Vollzeit mit anerkanntem Berufsabschluss kamen laut Statistik auf durchschnittlich 3548 Euro brutto im Monat, ohne waren es 3194 Euro. Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss erfolgreich absolviert hat, kam im Durchschnitt auf 4689 Euro brutto im Monat. Mit einem Bachelorabschluss betrug der Verdienst 4838 Euro, rund 1300 Euro mehr wurden mit einem Masterabschluss erzielt (6160 Euro). Bei promovierten oder habilitierten Beschäftigten lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst sogar bei 9083 Euro.