Thüringer Top-Verdiener: Fünf Friseure sind ein Arzt

Ärzte sind einer aktuellen Statistik zufolge die Top-Verdiener in Thüringen: Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst im Jahr 2025 für die Berufsgruppe „Human- und Zahnmedizin“ bei 11.086 Euro. Die Mediziner schlagen damit auch Firmenchefs: In der Berufsgruppe „Geschäftsführung und Vorstand“ verzeichnet die Statistik durchschnittlich 8962 Euro brutto im Monat. Auf Platz drei liegen die Beschäftigten der „Lehr- und Forschungstätigkeiten an Hochschulen“ mit 6626 Euro.