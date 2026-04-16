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Thüringer Top-Verdiener Fünf Friseure sind ein Arzt

Die Statistik meldet einen leichten Anstieg der Brutto-Verdienste in Thüringen. Im Durchschnitt wurde die Marke von 4000 Euro geknackt.

Thüringer Top-Verdiener: Fünf Friseure sind ein Arzt
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Hohe Brutto-Verdienste sind zwar nicht netto – aber am Ende landet doch mehr Geld im Portemonnaie. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ärzte sind einer aktuellen Statistik zufolge die Top-Verdiener in Thüringen: Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst im Jahr 2025 für die Berufsgruppe „Human- und Zahnmedizin“ bei 11.086 Euro. Die Mediziner schlagen damit auch Firmenchefs: In der Berufsgruppe „Geschäftsführung und Vorstand“ verzeichnet die Statistik durchschnittlich 8962 Euro brutto im Monat. Auf Platz drei liegen die Beschäftigten der „Lehr- und Forschungstätigkeiten an Hochschulen“ mit 6626 Euro.

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Über alle Berufsgruppen hinweg ermittelten die Statistiker einen Wert von 4097 Euro brutto im Monat. Das seien 204 Euro oder 5,2 Prozent mehr als im Jahr 2024. Die Daten beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte und sich Durchschnittswerte – was „Ausreißer“ nach oben und unten einschließt. Steuerpflichtige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld seien nicht einberechnet.

Am unteren Ende der Skala rangiert den Daten zufolge die Berufsgruppe „Körperpflege“, zu der unter anderem Berufe im Friseurgewerbe, in der Kosmetik oder in der Maskenbildnerei gehören. Hier liegt das Durchschnittsbrutto bei 2125 Euro und damit knapp unter einem Fünftel der Mediziner. Ebenfalls gering bezahlt werden Reinigungskräfte (2706 Euro), Beschäftigte in der Gastronomie (2835 Euro) und in der Hotellerie (2941 Euro).

Die Höhe der Gehälter ist zudem von den erreichten Abschlüssen abhängig. Beschäftigte in Vollzeit mit anerkanntem Berufsabschluss kamen laut Statistik auf durchschnittlich 3548 Euro brutto im Monat, ohne waren es 3194 Euro. Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss erfolgreich absolviert hat, kam im Durchschnitt auf 4689 Euro brutto im Monat. Mit einem Bachelorabschluss betrug der Verdienst 4838 Euro, rund 1300 Euro mehr wurden mit einem Masterabschluss erzielt (6160 Euro). Bei promovierten oder habilitierten Beschäftigten lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst sogar bei 9083 Euro.