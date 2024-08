Aktionstag am Samstag

Einblicke in solche Quartiere, sowie Informationen und andere Aktionen rund um Fledermäuse stehen derweil vielerorts am Samstag auf dem Programm. Denn auch in Thüringen organisiert der Naturschutzverein Nabu viele Veranstaltungen rund um die internationale Fledermausnacht am 24. August. Aktionen sind etwa in Zella-Mehlis, Erfurt, Dosdorf bei Arnstadt, Leinefelde-Worbis, Weimar, Gotha, Jena, Bad Langensalza und Erfurt-Mittelhausen geplant.