27 Recken und elf Amazonen zogen bei den 32. Thüringer Meisterschaften am Stein. Ein unverwechselbares Kraftmeierei-Spektakulum auf dem Johan-Peter-Kellner Platz in der Ortsmitte Gräfenrodas, das seit über drei Jahrzehnten fest in der Hand der rührigen Organisatoren der Gewichthebergilde des SV 90 Gräfenroda liegt und immer wieder Kraftsportler, Strongmen und seit 2015 auch das kraftstrotzende weibliche Geschlecht anlockt.