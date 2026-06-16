Thüringen hat nicht viel energieintensive Industrie, doch das Stahlwerk Unterwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) gehört eindeutig dazu. Seit 1872 wird in Unterwellenborn Stahl produziert. Nach dem Krieg war es das einzige Rohstahlwerk in der sowjetischen Besatzungszone. Daher war es besonders wichtig. Und weil 1949 das Wasser im Stahlwerk knapp wurde, buddelten fast 3000 Jugendliche über drei Monate Gräben von der Saale zum Stahlwerk. „Max braucht Wasser“, war die Losung damals. In Anspielung an den Namen Maxhütte.