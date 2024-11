Thüringer Sportlerwahl: Wer steht auf dem Stimmzettel?

Am 13. November startet die Wahl der Thüringer Sportler des Jahres 2024 – organisiert durch den Landessportbund Thüringen, die Stiftung Thüringer Sporthilfe und den Thüringer Sportjournalisten-Club. Zur insgesamt 33. Sportlerumfrage im Freistaat ist vor der Kandidatennominierung durch eine Fachjury wieder die Öffentlichkeit gefragt. Noch bis zum 6. November können alle Sportfans aus Thüringen vorschlagen, wer es auf die Liste für die möglichen Kandidaten bei den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften schaffen soll. Die Endauswahl erfolgt in einer Jurysitzung am 12. November.