Rennrodler Max Langenhan schreibt Geschichte. Der Mann vom BRC 05 Friedrichroda bleibt das Maß der Dinge im Thüringer Wintersport, wurde zum dritten Mal in Folge zum „Thüringer Sportler des Jahres“ gewählt. Mit konstanten internationalen Spitzenleistungen, gekrönt von drei WM-Goldmedaillen, bestätigte er eindrucksvoll seine Ausnahmestellung und setzte sich souverän in einem hochklassig besetzten Wahl-Teilnehmerfeld durch.