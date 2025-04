Thüringer Sportlerball im CCS: Doppelte Rekordlaune in Suhl

Recht voll wird es hingegen auf der Bühne bei der Ehrung der Kategorie „Thüringer Mannschaft des Jahres 2024“. Erstmals stehen die Handballer des ThSV Eisenach im Rampenlicht und feiern ihren Premieren-Sieg. Der Bundesligist behauptete nach seinem Aufstieg in die erste Liga in der Spielzeit 2023/24 die Klasse und sorgt auch in der aktuellen Saison für Furore. Der Lohn dafür ist mit großem Vorsprung der erstmalige Titel als Thüringer Mannschaft des Jahres, vor dem mit WM-Gold im Sprint dekorierten, aber inzwischen nicht mehr gemeinsam aktiven Rennrodel-Doppel Dajana Eitberger und Saskia Schirmer, die ganz knapp vor den Rollstuhlbasketballern der RSB Thuringia Bulls landeten. Die Bulls lassen sich die Ehrung nicht entgehen und sind mit zahlreichen prominenten Spielern bei der Goldenen Nacht vertreten. Am Samstag geht es für das Team direkt weiter nach Hannover, wo das erste Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie ansteht.

Für den ebenfalls nominierten VfB Suhl möchte Vizepräsident Philipp Oehrig live dabei sein. Die Volleyballerinnen selbst reisten am Freitag bereits nach Schwerin, wo die Bundesliga-Spielerinnen am Samstag das erste Playoff-Halbfinale gegen den Rekordmeister spielen werden.

Die Pokale übergibt neben LSB-Präsident Stefan Hügel und David Möller auch Stefan Gruhner, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt.

Organisationsteam vom USV Erfurt erhält Ehrenamtspreis

Um das Ehrenamt – ohne die über 50 000 Thüringer Ehrenamtlichen im Sport in ihren vielfältigen Funktionen vom Übungsleiter bis zum Schatzmeistermeister würde sich nicht viel vorwärts bewegen – dreht sich alles im Programmpunkt „Thüringer Ehrenamtliche des Jahres 2024“. Ausgezeichnet werden Andreas Kollek und Torsten Wolf vom USV Erfurt, stellvertretend für das Organisationsteam der Deutschen Karate-Meisterschaften der Jugend und Junioren 2024.

Bei den nationalen Titelkämpfen in der Hartwig-Gauder-Halle in Erfurt zeigte die Auswahl des Thüringer Karate Verbandes starke Leistungen, und mit dem USV Erfurt (Abteilung Karate) agierte ein DM-Routinier als Gastgeber für die insgesamt 926 Karateka aus 198 Vereinen. Die Laudatio hält der Präsident des Thüringer Karate Verbandes, Falk Neumann.

Kata-Show vor Tempelanimation

Für Landestrainer Andreas Kollek hält der Galabend eine weitere Überraschung bereit: Kurz vor der Ehrung betreten seine Sportler des Landeskaders die Bühne und präsentieren ihre Kata-Show der Deutschen Meisterschaften. Den Auftritt inszeniert Dirk Rauscher mit Lichtinstallationen, der das Publikum mit der schwarz-weißen Animation eines Tempels in die passende Stimmung für die Sportart beamt.

Tanz, Tischtennis, Kickern und Baumpatenschaften

Zur Einstimmung auf die Deutschen Tischtennis-Finals vom 6. bis 9. Juni in der Messe Erfurt winken den Gästen Freitickets – wenn sie bei der Aftershow-Party im Lounge-Bereich Trainer Erik Schreyer vom Bundesliga-Erstligisten Post SV Mühlhausen besiegen können. Beim Kickern gegen die Profis vom Mitteldeutschen Tischfußballverband geht es um Cocktail-Gutscheine. Nach dem Programm lädt die Band Eleeza aus Zella-Mehlis mit DJ zum Tanzen ein.

Auch an die Nachhaltigkeit wird gedacht – denn Sport und eine gesunde Natur bedingen einander. So werden alle Geehrten keine Blumensträuße mit nach Hause nehmen, sondern eine Baumpatenschaft für eine Douglasie im Thüringer Wald. Der Regionalverbund Thüringer Wald vergibt die Patenschaften im Rahmen der Aktion „Lebe deinen Baum“. Auch die Gäste der Goldenen Nacht können als bleibende Erinnerung eine Baumpatenschaft erwerben und sich zudem im schicken Outfit am Fotostand des Regionalverbunds dauerhaft in Szene setzen lassen.