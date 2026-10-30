﻿Ob am Spielfeldrand, an der Tischtennisplatte oder bei internationalen Wettbewerben der Special Olympics: Omar Alaaddin setzt sich mit viel Herz für Menschen mit Behinderung ein. Der Schleusinger begleitet Athleten als Trainer, Organisator und Vertrauensperson, organisiert Sportveranstaltungen und fördert die Inklusion durch Bewegung und Gemeinschaft. Nun hat er dafür eine besondere Auszeichnung bekommen.