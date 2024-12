Thüringer SPD: Ost-Beauftragter Spitzenkandidat der Thüringer SPD

Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD zieht mit dem Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, in den Bundestagswahlkampf. Schneider erhielt auf einer Delegiertenversammlung in Erfurt nach SPD-Angaben 86,4 Prozent der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede forderte er die SPD-Mitglieder auf, sich von den schwachen Umfragewerten der Partei nicht verunsichern zu lassen. Die Umfragen seien für die Sozialdemokraten vor Bundestagswahlen nie gut, sagte er. "Die SPD ist immer am Ende da, wo das Ergebnis sein soll", sagte Schneider.