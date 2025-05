Kati Wilhelm ist neue Präsidentin des Thüringer Skiverbandes (TSV). Die 48-Jährige wurde am Samstag (24. Mai) in Ilmenau von der Mehrheit der anwesenden Vereine gewählt. Wilhelm erhielt 34 Ja-Stimmen, drei Vereine enthielten sich, drei votierten gegen die einstige Weltklasse-Biathletin aus Steinbach-Hallenberg. Nach Sabine Reuß, die dem Verband über 20 Jahre vorstand, ist Wilhelm die zweite Frau an der Spitze des TSV und die erste Olympiasiegerin auf dem Posten. Dem Verband gehören heute über 7000 Mitglieder an, organisiert in 71 Vereinen.