Frank Eismann will seine ehrenamtliche Arbeit als Präsident des Thüringer Skiverbandes (TSV) fortsetzen. Das kündigte der Unternehmer aus Rudolstadt bei der jüngsten außerordentlichen Mitgliederversammlung des TSV an. Am 24. Mai wird der Skiverband bei seiner turnusmäßigen Verbandsversammlung ein neues Präsidium wählen.