Christopher Grotheer, einer der erfolgreichsten Skeletonpiloten der Geschichte, beendet seine Karriere. „Das war das Ende“, verkündete der 33-Jährige am Sonntagabend im ZDF, nachdem er bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo sowohl im Einzel als auch im Mixed-Team-Wettbewerb Bronze gewonnen hatte. Die Nachfrage, ob er damit das Karriereende meinte, bejahte der Familienvater aus Erlau. Dann kamen ihm die Tränen.