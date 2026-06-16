Kaum angekündigt, schon umstritten: Das Rennsteiglied wird an Thüringer Schulen in den Lehrplan aufgenommen. Das verkündete die Staatskanzlei jüngst in den sozialen Medien. Was für die einen ein Bekenntnis zur Heimatkultur ist, wirkt auf andere wie ein Symbol verfehlter Bildungspolitik. Auf Facebook und Instagram hagelt es Kritik, Spott und grundsätzliche Fragen nach den Prioritäten an Thüringens Schulen.﻿