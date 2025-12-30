Es sind tolle Ideen, die da für Thüringens Schulen im Raum stehen: Angebote von Musikschulen an die Schulen holen, mehr Nachhilfe ermöglichen, Begabtenförderung, Hausaufgabenbetreuung oder vielleicht auch Kurse in Erster Hilfe, speziell in Wiederbelebung – all das verspricht sich die Landesregierung von den sogenannten Schulbudgets. Was vereinfacht gesagt bedeutet: Die Schulen bekommen Geld, bei dem sie selbst entscheiden können, was sie damit machen. In dem kurz vor Weihnachten verabschiedeten Doppelhaushalt für 2026 und 2027 ist sogar etwas mehr Geld vorgesehen: Jeweils 5,6 Millionen Euro pro Jahr – in diesem Jahr waren es 5,5 Millionen. So schön das auch alles klingt: Nachhilfe in Mathematik wäre angesagt. Verteilt man 5,6 Millionen Euro auf die 618 Schulen, die in diesem Jahr mitgemacht haben, kommen im Schnitt 9061,49 Euro pro Schule heraus. Das reicht wenige Monate für einen Honorarlehrer oder vielleicht für dieses oder jenes Kursangebot. Das ist eher der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein, aber nicht der nötige Durchbruch. Und so ist auch ein Schulbudget nicht die Befreiung der Schulen von Schulaufsicht und Ministeriumsentscheidungen, sondern die zusätzliche Pflicht, zu prüfen, was man sich an Verbesserung leisten kann. Seite 2 jens.wenzel@insuedthueringen.de