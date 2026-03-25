Thüringer Rhön und Grabfeld: Das große Aufräum-Wochenende

Wie gewohnt sollen alle Ortsteile von Müll und Winterdreck befreit sowie Grünflächen, Spielplätze, öffentliche Gebäude und Grundstücke, Wege- und Straßenränder auf Vordermann gebracht werden. Begleitend wird eine Kehrmaschine alle Ortsdurchfahrten reinigen. Diese ist für die Woche vor Ostern bestellt. Am Samstag, 28. März, treffen sich alle Helfer in den Ortsteilen an folgenden Punkten: Bauerbach 10 Uhr, Bushaltestelle; Behrungen 9 Uhr, Rathaus; Berkach 9 Uhr, Schlossplatz; Bibra 10 Uhr, Oskar-Meyer-Platz; Exdorf 9 Uhr, Kindergarten; Obendorf 9 Uhr, Feuerwehrgerätehaus; Jüchsen 9 Uhr, Markt; Nordheim 9 Uhr, Kirchenplatz; Queienfeld 9 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt; Rentwertshausen 10 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt; Schwickershausen 9 Uhr, Dorfplatz; Wölfershausen 9 Uhr, Wegweiser; Wolfmannshausen 9 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt. Die Ortsteilbürgermeister werden die Koordination übernehmen und die Freiwilligen aufteilen. Der Bauhof wird Müllsäcke bereithalten und das Sammelgut entsorgen. Neben dem reinen Mülleinsammeln sind beispielsweise auch möglich: Öffentliche Plätze kehren, Laub rechen, Wildwuchs und Unkraut entfernen und vieles mehr. Vereine können den Aktionstag ebenso nutzen, um den Frühjahrsputz auf Vereinsgelände und -räume auszudehnen. „Auch freue ich mich, wenn alle Bürger die Gelegenheit nutzen, um im Anschluss ihre Privatgrundstücke sowie dazugehörige Straßen und Gehwege zu säubern und so unsere Ortsbilder für ein schönes Osterfest verschönern“, wirbt Christian Seeber um Unterstützung. Als Dankeschön winkt nach Abschluss der Aktion eine Stärkung.