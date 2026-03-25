Thüringer Rhön und Grabfeld: Das große Aufräum-Wochenende

Der Arbeitseinsatz des neuen Vereins „Wir für Kaltenwestheim“ – früher Weidbergverein – in der Erlebniswelt Rhönwald war erfolgreich, auch hat in diesem das Wetter sehr gut mitgespielt.
Es ist das Wochenende der Besen und Heckenscheren: Allerorts in Thüringer Rhön und Grabfeld wird zum Frühjahrsputz aufgerufen. Am Weidberg war man schon schneller.
Der Arbeitseinsatz des neuen Vereins „Wir für Kaltenwestheim“ – früher Weidbergverein – in der Erlebniswelt Rhönwald war erfolgreich, auch hat in diesem das Wetter sehr gut mitgespielt.
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„Wir konnten Reparaturen an der kleinen Arche und der Elektronik in der Fledermaushöhle durchführen“, berichtet der Vereinsvorstand. Der in die Jahre gekommene Pilzhügel ist zurückgebaut und die vom Wind zerstörte Plane vom Tipi demontiert.
Die Lehrer der Grundschule Kaltenwestheim haben den Arche-Turm gesäubert und gemeinsam mit den anderen Helfern die Ausstellungsgebäude gereinigt und Fenster geputzt. Auch das Holzklangspiel ist nun wieder einsatzbereit.
Zwischendurch gab es eine kleine Stärkung für alle Helfer. Danach ist das „Grüne Klassenzimmer“ für die Grundschule am neuen Radweg Richtung Weidberg gebaut worden.
Frühjahrsputz ist am Samstag, 28. März, auch in Kaltensundheim angesagt – und nicht nur vor der eigenen Haustür. Auch das ist wichtig, jedoch wird ebenso dazu eingeladen, im Verein das Gelände zu säubern oder einen öffentlichen Platz zu reinigen. Dazu kann man sich entweder anderen anschließen oder selbst einen Platz auswählen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Dorfmuseum. Geräte wie Besen und Handschuhe sind selbst mitzubringen. Am Ende gibt es für alle Helfer gegen 16.30 Uhr eine Stärkung am Dorfmuseum. Der Kulturverein Kaltensundheim ruft alle auf zum Mitmachen.
Das Dorf soll schöner werden – dazu gibt es in Unterweid einen Subbotnik am Samstag, 28. März, ab 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Jede helfende Hand wird gebraucht. Werkzeuge sollten mitgebracht werden. Um 14 Uhr gibt es einen gemütlichen Ausklang mit Bratwurst und Getränken. Die Landfrauen wollen an diesem Wochenende ebenfalls ihren Beitrag leisten und schmücken den Osterbrunnen.
Zum Frühjahrsputz, der am Samstag in Birx geplant ist, lädt der SV Eintracht ein – los geht es um 9.30 Uhr am Sportlerheim. Im Anschluss gibt es eine kleine Stärkung. Müllsäcke und Handschuhe werden gestellt, andere Arbeitsgeräte sollte jeder selbst mitbringen.
Bereits zum 12. Mal ruft Bürgermeister Christian Seeber zu „Grabfeld räumt auf“ auf und möchte so am Samstag, 28. März, mit Unterstützung des Gemeinderates und der Ortsteilbürgermeister eine große, gemeindeweite Frühjahrsputzaktion durchführen. Gebeten werden alle Einwohner, Vereine und Gruppen um Unterstützung und Mithilfe.
Wie gewohnt sollen alle Ortsteile von Müll und Winterdreck befreit sowie Grünflächen, Spielplätze, öffentliche Gebäude und Grundstücke, Wege- und Straßenränder auf Vordermann gebracht werden. Begleitend wird eine Kehrmaschine alle Ortsdurchfahrten reinigen. Diese ist für die Woche vor Ostern bestellt. Am Samstag, 28. März, treffen sich alle Helfer in den Ortsteilen an folgenden Punkten: Bauerbach 10 Uhr, Bushaltestelle; Behrungen 9 Uhr, Rathaus; Berkach 9 Uhr, Schlossplatz; Bibra 10 Uhr, Oskar-Meyer-Platz; Exdorf 9 Uhr, Kindergarten; Obendorf 9 Uhr, Feuerwehrgerätehaus; Jüchsen 9 Uhr, Markt; Nordheim 9 Uhr, Kirchenplatz; Queienfeld 9 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt; Rentwertshausen 10 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt; Schwickershausen 9 Uhr, Dorfplatz; Wölfershausen 9 Uhr, Wegweiser; Wolfmannshausen 9 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt. Die Ortsteilbürgermeister werden die Koordination übernehmen und die Freiwilligen aufteilen. Der Bauhof wird Müllsäcke bereithalten und das Sammelgut entsorgen. Neben dem reinen Mülleinsammeln sind beispielsweise auch möglich: Öffentliche Plätze kehren, Laub rechen, Wildwuchs und Unkraut entfernen und vieles mehr. Vereine können den Aktionstag ebenso nutzen, um den Frühjahrsputz auf Vereinsgelände und -räume auszudehnen. „Auch freue ich mich, wenn alle Bürger die Gelegenheit nutzen, um im Anschluss ihre Privatgrundstücke sowie dazugehörige Straßen und Gehwege zu säubern und so unsere Ortsbilder für ein schönes Osterfest verschönern“, wirbt Christian Seeber um Unterstützung. Als Dankeschön winkt nach Abschluss der Aktion eine Stärkung.