Wenn in der Rhön der erste Schnee fällt – und auch noch liegen bleibt wie hier am Mittwoch in Mittelsdorf – ist das immer ein ganz besonderer Tag im Jahr. Üblicherweise verheißt das, dass der Winter nun das Zepter übernommen hat. In Zeiten des Klimawandels freilich ist nun schon angekündigt: Ab Samstagnacht steigen die Temperaturen wieder – um glatt 20 Grad.