Die Thüringer Rhön-Kommunen starten einen neuen Versuch, die ungeliebte Ausweitung der besonders geschützten Zonen im Biosphärenreservat rückgängig zu machen. Mehrere Bürgermeister aus dem Thüringer Teil des Unesco-Reservats haben sich dazu nach eigenen Angaben an die Unesco und die Bundesregierung gewandt. Zusammen mit dem Kreisbauernverband Eisenach/Bad Salzungen wollen sie damit offenbar Druck auf die Thüringer Landesregierung ausüben.