Neuauflage für ein Konzept zur Entwicklung und Nachhaltigkeit touristischer Infrastruktur im Thüringer Teil der Rhön: In der letzten Mitgliederversammlung des Rhönforum im November 2025 verständigten sich die Mitglieder darauf, die Erarbeitung eines solchen Konzeptes voranzubringen. Augenmerk soll hierbei laut einer Mitteilung des Vereins auf besondere Angebote „mit überregionaler touristischer Strahlkraft“ gelegt werden, zudem auf die Weiterentwicklung und die Modernisierung vorhandener Hauptangebote. Aus dem letzten touristischen Infrastruktur-Konzept vor gut 15 Jahren waren bekanntlich die Aussichtsplattform Noahs Segel am Ellenbogen und die Arche Rhön in der Erlebniswelt Rhönwald am Weidberg Kaltenwestheim oder die Erneuerung der Radwegeinfrastruktur hervorgegangen. Aus dem „Schiefen Turm“ auf der Geba war dagegen nach einem Bürgerentscheid nichts geworden. Ins Leben gerufen wurden jedoch auch die Gestaltung der Usteraue in Geisa oder die Weiterentwicklung der Gedenkstätte Point Alpha.