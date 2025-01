In der Hohen Rhön sind am Freitagnachmittag erstmals in diesem Winter Loipen gewalzt worden und laden nun zum Freizeitvergnügen im Schnee ein: Noahs Segel am Ellenbogen, Schwarzes Moor (nicht komplett), die Zollschleife, die Bergwiesenrunde und die Heufeldrunde. Weitere Loipen werden bei genügend Neuschnee präpariert, ist aus dem Ellenbogenverein zu erfahren. Am Freitagmorgen waren zehn Zentimeter geschlossene Schneedecke und minus drei Grad in Birx gemessen worden. Gebeten wird darum, dass die für Skifahrer gedachten Bereiche nicht zerfahren oder zertrampelt werden – einige Beobachtungen dieser Art hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben.