Thüringer Rhön: Die dritte Kerze wird bald angezündet

Zum Weihnachtsmarkt im Burghof der Wehrkirche St. Albanus in Kaltensundheim lädt die Kirmesgesellschaft am Sonntag, 3. Advent, ab 14 Uhr ein. Beginn ist mit einem Gottesdienst in der festlich geschmückten Kirche. Erwartet wird danach ein schöner Auftritt des Kaltensundheimer Kindergartens und natürlich der Besuch des Weihnachtsmannes mit seinem Gabensack. Regionale Stände sorgen für ein adventliches, vorfreudiges Flair und bringen die Kaltensundheimer und ihre Gäste an diesem schönen Ort zusammen. Für Essen und Trinken ist auch in diesem Jahr wieder ausreichend gesorgt.