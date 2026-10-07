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Thüringer Regierungschef Katja Wolf: Ein Ministerpräsident braucht keinen Doktortitel

Mit der Rücknahme einer Klage gegen den Entzug seines Doktortitels verliert Regierungschef Voigt diesen Titel endgültig. Vom Koalitionspartner kommt Unterstützung für diesen Schritt.

Thüringer Regierungschef: Katja Wolf: Ein Ministerpräsident braucht keinen Doktortitel
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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) akzeptiert den Entzug seines Doktortitels und seine Kabinettskollegin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) findet das nachvollziehbar. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Vizeministerpräsidentin und Thüringen.Gerecht-Chefin Katja Wolf findet die Entscheidung von Regierungschef Mario Voigt nachvollziehbar, den Rechtsstreit um seinen Doktortitel zu beenden. "Ein Ministerpräsident braucht keinen Doktortitel", sagte Wolf im Thüringer Landtag. Voigt (CDU) habe sich für die Arbeit und den Fokus auf Thüringen entschieden. Thüringen.Gerecht-Fraktionschefin Sigrid Hupach sagte, es handele sich um eine persönliche Entscheidung des Ministerpräsidenten – und diese sei zu respektieren. 

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Voigt hatte zuvor bekanntgegeben, dass er eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz gegen den Entzug seiner Doktorwürde zurückgenommen habe. Er begründete dies damit, den Fokus auf seine Arbeit als Regierungschef legen zu wollen.