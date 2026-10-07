Erfurt (dpa/th) - Vizeministerpräsidentin und Thüringen.Gerecht-Chefin Katja Wolf findet die Entscheidung von Regierungschef Mario Voigt nachvollziehbar, den Rechtsstreit um seinen Doktortitel zu beenden. "Ein Ministerpräsident braucht keinen Doktortitel", sagte Wolf im Thüringer Landtag. Voigt (CDU) habe sich für die Arbeit und den Fokus auf Thüringen entschieden. Thüringen.Gerecht-Fraktionschefin Sigrid Hupach sagte, es handele sich um eine persönliche Entscheidung des Ministerpräsidenten – und diese sei zu respektieren.