Der Freistaat Thüringen hat für sein traditionsreiches Polizeiorchester in den vergangenen beiden Jahr jeweils etwa zwei Millionen Euro ausgegeben – eine Ausgabe, die das Innenministerium nach wie vor für gerechtfertigt hält, auch wenn die öffentlichen Kassen des Landes ziemlich leer sind, auf absehbare Zeit leer bleiben werden und eine sogenannte Haushaltsstrukturkommission in den nächsten Monaten Vorschläge dazu unterbreiten soll, wo beim Freistaat in den nächsten Jahren gespart werden kann.