Kaum zu glauben: Ausgerechnet mehr Befugnisse für die Polizei zählt Mario Voigts Staatskanzleiminister Stefan Gruhner zu den wichtigen Schlussfolgerungen aus dem jüngsten Thüringen-Monitor. Kaum ein Instrument der Politik könnte ungeeigneter sein, um gegen die grassierende Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Realität der Demokratie anzugehen. Das nicht nur, weil Thüringen nach wie vor ein sicheres Land ist, in dem sich angstfrei leben lässt und in dem die Polizei für ihre vergleichsweise übersichtlichen Aufgaben gut ausgestattet ist. Und auch nicht nur, weil sich der von Gruhner zutreffend erwähnte viel zu hohe Zuspruch zu rechtsextremen Ansichten nicht per Staatsgewalt eindämmen lässt, sondern nur durch aktiv und erfolgreich gelebte Demokratie.