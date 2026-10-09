Es gibt ganz viele Situationen, in denen das Machtungleichgewicht sichtbar wird, das für gewöhnlich dann herrscht, wenn Polizisten mit anderen Menschen zu tun haben. Menschen, die im Fachjargon das „polizeiliche Gegenüber“ genannt werden. Schon bei einfachen Personenkontrollen lässt sich diese Machtverteilung beobachten. Zwei oder drei Polizisten, ausgerüstet mit Schutzausrüstung, Pfefferspray, Waffe, vielleicht sogar noch einer Körperkamera, bei der sie entscheiden, wann diese eingeschaltet wird auf der einen Seite.