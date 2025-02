Erfurt (dpa/th) - Nach dem Höhenflug der AfD bei der Bundestagswahl hat Thüringens AfD-Chef Björn Höcke seinen Führungsanspruch im Landesverband unterstrichen. Er wolle die Partei weiter führen und sie in Regierungsverantwortung bringen, sagte Höcke in Erfurt. "Ich möchte Ministerpräsident in Thüringen werden und das werde ich auch."