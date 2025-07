Für den aus Gotha stammenden, an der Weimarer Musikhochschule und dem Königlichen Konservatorium Brüssel bestens ausgebildeten Organisten und Meister weiterer Tasteninstrumente, Bastian Uhlig, ging am Samstagabend ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Diesen verriet Gabi Damm in ihrer kurzen Begrüßung den überaus zahlreichen Orgelsommergästen aus nah und fern. Es war der Wunsch des jungen und international hochgeschätzten Organisten, endlich einmal auf der historischen und sorgsam restaurierten Hesse-Orgel (1788/1803) konzertieren zu können.