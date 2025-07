Die bis unter das Dach bestens gefüllte Magdalenenkirche spricht dafür, dass Organist Michael Schütz den Nerv vieler Zella-Mehliser trifft. Und nicht nur ihren. Besucher sind auch aus Suhl gekommen, aus Gotha, Sömmerda ... Auch aus Jena. So wie Adelheid und Wolfgang Krämer. „Wir haben in der Zeitung darüber gelesen, was für ein Konzert in Zella-Mehlis gegeben werden soll. John Lennon, Mick Jagger, ABBA und ander Rock- und Pop-Musiker auf der Orgel zu hören, das hat uns sehr neugierig gemacht. Das wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen“, sagt Adelheid Krämer.