Der Thüringer Orgelsommer feiert Jubiläum. Am Freitag, 19. Juni, startet die beliebte Konzertreihe in ihre 35. Auflage. Gegründet worden war der Verein 1992 in Arnstadt vom damaligen Kantor der Bachkirche, Gottfried Preller. Mittlerweile hat Theophil Heinke aus Waltershausen sein Erbe angetreten. Geblieben ist das Ziel, die vielfältige Thüringer Orgellandschaft zum Klingen zu bringen und Geld für jene Instrumente zu sammeln, die noch der Sanierung harren.