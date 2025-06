Zum 34. Mal rückt der Thüringer Orgelsommer die vielfältige Orgellandschaft im Freistaat in den Fokus. Bis zum 20. Juli gibt es knapp 50 Konzerte in über 40 Orten. Auch der Ilm-Kreis wird wieder mit fünf Konzerten in Ilmenau, Arnstadt, Neusiß, Holzhausen und Wipfra vertreten sein.