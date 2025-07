„Wir freuen uns, wieder in Arnstadt zu sein“, sagte Theophil Heinke, Vorsitzender des Thüringer Orgelsommervereins, zu Beginn des Konzertes „Bach & Evolution“. Dass die rund 50 Konzerte der Reihe eines in der Bachkirche beinhalten, versteht sich von selbst. Wurde der Thüringer Orgelsommer doch einst in Arnstadt vom damaligen Kantor Gottfried Preller ins Leben gerufen. Mit ihren zwei Orgeln drängt sich die Bachkirche zudem geradezu auf, ermöglicht sie doch, eine große Bandbreite an Werken aufzuführen.