Antholz/Erfurt (dpa/th) - Bronze für das deutsche Biathlon-Mixedt-Team hat Ministerpräsident Mario Voigt begeistert. "Das war nichts für schwache Nerven", fasste der CDU-Politiker laut Mitteilung der Staatskanzlei zusammen. "Dass in unseren Biathleten großes Potenzial liegt, war jedem Wintersportfan bekannt. Doch wie sie ihre Leistungen punktgenau abrufen und große Biathlon-Nationen hinter sich lassen konnten – das war eine fantastische Leistung."