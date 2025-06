Erfurt (dpa/th) - Viele Kirschbäume in den Thüringer Obstplantagen hängen voller roter Früchte. Nach Prognosen könne in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Kirschernte im Freistaat gerechnet werden, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Das gelte nach Einschätzung der Obstbaubetriebe sowohl für Süß- als auch für Sauerkirschen.