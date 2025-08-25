Thüringer mischen mit: Gerboth und Stenzel sind dabei

In Oberstdorf steht am Mittwoch für Frauen und Männer jeweils ein Wettbewerb im Individual-Compact-Format auf dem Programm, ehe am darauffolgenden Wochenende Frauen und Männer bei der zweiten Grand-Prix-Station in Chaux Neuve jeweils bei einem Gundersen-Wettbewerb sowie in Team-Sprints an den Start gehen werden.