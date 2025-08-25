Thüringer mischen mit: Gerboth und Stenzel sind dabei

Mit Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld und Richard Stenzel vom SC Motor Zella-Mehlis geht das deutsche Team der Nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer in die Sommer-Grand-Prixs in Oberstdorf und im französischen Chaux Neuve.
Zwei Thüringer bekommen Chancen im Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination.
In Oberstdorf steht am Mittwoch für Frauen und Männer jeweils ein Wettbewerb im Individual-Compact-Format auf dem Programm, ehe am darauffolgenden Wochenende Frauen und Männer bei der zweiten Grand-Prix-Station in Chaux Neuve jeweils bei einem Gundersen-Wettbewerb sowie in Team-Sprints an den Start gehen werden.
In Oberstdorf starten die Frauen um 18 Uhr mit einem Sprung von der HS 137 m-Schanze, dem sich ab 20.15 Uhr der Skirollerlauf über fünf Kilometer anschließt. Die Männer beginnen ab 18.45 Uhr auf der Schanze und starten ihren 7,5-km-Lauf ab 20.45 Uhr.
Die französischen Veranstalter schließen sich am 30. August mit den Sprüngen von der Normalschanze und den Gundersen-Wettbewerben an. Am darauffolgenden Tag sind die Team-Wettbewerbe geplant.
Während Athleten wie Vinzenz Geiger oder Terence Weber von Männer-Bundestrainer Eric Frenzel nur für Oberstdorf vorgesehen sind, soll Stenzel bei beiden Stationen sein Können zeigen. Gleiches gilt für Gerboth, die Frauen-Bundestrainer Florian Aichinger sowohl für Oberstdorf als auch Chaux Neuve meldete.
Die dreiteilige Serie des diesjährigen Sommer-Grand-Prix endet im italienischen Val di Fiemme, wo die Nordische Kombination zwischen dem 18. und 21. September Station macht.