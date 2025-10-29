„Ihr seid der Karneval!“, rief Christoph Matthes zur Begrüßung in den Saal. Der Saal, das war die berstend volle Sporthalle von Schweina, den Anlass bot die 32. Thüringer Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport und der Rufer ist seit 2022 Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe mancher ein solches Großereignis schon fast verloren gegeben, „und jetzt platzt die Halle!“, so Matthes.