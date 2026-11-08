Ob es einem gefällt oder nicht: Das politische Wohl und Wehe Thüringens hängt stark an der Wagenknecht-Partei und ihren Zerfallsprodukten. Ohne die fast 16 Prozent des BSW bei der 2024er Landtagswahl wäre keine Koalition möglich gewesen, die nicht die CDU zerbrochen hätte. Nun, während die Thüringer CDU noch über die Maße der Bundespartei hinaus beim Wähler abstürzt, bestätigen harte Zahlen die nahe liegende Vermutung: Die zwecks Regierungsrettung gegründete Thüringen-Gerecht-Partei wird trotz dreifachen Minister-Bonus vom Wähler nicht ernst genommen, und auch die schwer identifizierbaren Thüringer Bruchstücke der Wagenknecht-Bewegung überzeugen nur wenige. Derweil sammelt die AfD aus alledem weitere Unzufriedene auf, die ihr ohnehin das Koalitionsgeholpere im Bund, dann der verspätete Doktor-Rückzug Mario Voigts und nun auch noch das linke Berlin Trauerspiel liefern, und zwar gratis. Auch deshalb muss Björn Höcke nichts tun außer ab und zu mal den Ministerpräsidenten zu beschimpfen, um seinem Ziel des völkisch-nationalen Umbaus Thüringens näherzukommen. Es muss jetzt ziemlich viel Gutes geschehen beim BSW und bei Katja Wolfs Ersatzkonstrukt, wenn sie das Ziel, die AfD zu verhindern, ernst nehmen.