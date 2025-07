Thüringer Meer: Blaualgen trüben Badevergnügen vorerst nicht

Schleiz (dpa/th) - Blaualgen sind an den beliebten Badestellen des Thüringer Meers derzeit noch kein Problem. "Wir haben aktuell keinen Fall und es besteht auch nicht die Gefahr, dass wir in nächster Zeit Blaualgenbefall bekommen könnten", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes im Saale-Orla-Kreis. Dafür müssten sich Temperaturen über 30 Grad über mehrere Wochen halten und das Wasser dadurch deutlich wärmer werden. Aktuell sei das Wasser aber noch recht kühl. Hielten die aktuellen Temperaturen aber an, könne man Richtung August eher mit Blaualgen rechnen.