Der Thüringer Wald als Krimi-Kulisse hat außergewöhnlich viele Zuschauer vor die Fernseher gelockt. Rund 6,23 Millionen schalteten am Donnerstagabend bei „Tod am Rennsteig – Haus der Toten“ ein. Der Film hatte damit mehr Zuschauer als die „Tagesschau“ oder das „Wer weiß denn so was“-Quiz. Ein Viertel aller TV-Zuschauer sah zu – das war die höchste Reichweite eines Donnerstags-Krimis im Ersten seit zwei Monaten. Die Story um die Thüringer Mafia – mit durchaus realen Bezügen – dreht sich um ein Restaurant, für das eine frühere Villa des Meininger Herzogs in Bad Liebenstein zur Filmkulisse wurde.