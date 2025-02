Gleich um die Ecke krabbeln Riesenspinnen und anderes Getier, aber die Stimmung bei den Thüringer Linken ist an diesem Abend so gut, dass sie sich ihre Feierlaune nicht einmal dann würden verderben lassen, wenn all diese tierischen Nachbarn auf einmal zwischen ihnen auftauchen würden. Schon ehe die ersten Prognosen am Wahlsonntag um 18 Uhr über die Bildschirme im Zughafen in Erfurt flimmern, ist die Stimmung bei den hier versammelten Genossen geradezu ausgelassen.